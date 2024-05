Tornado spazza via la sua casa e lo fa volare per quattro isolati | il cane Zeus ritrovato miracolosamente vivo Per quello che ha passato - è stato davvero fortunato

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilche si è abbattuto in Nebraska, negli Usa, il 26 aprile ha causato molti danni. Ha devadiverse cittadine e alcune persone si sono ritrovate senza. In questo disastro è rimasto coinvolto anche il, un rottweiler cucciolo, che è volato via nella sua cuccia dopo che ilha colpito la sua abitazione. I proprietari dihanno temuto il peggio ma poche ore dopo hanno ricevuto buone notizie: non solo il cucciolo era, ma non aveva neanche subito ferite gravi. I proprietari hanno spiegato chesi trovava al piano di sopra all’interno della sua cuccia, quando la forza del vento gli ha fatto prendere il volo e scaraventato in mezzo a macerie di case distrutte. La famiglia l’ha cercato ...

Dieci anni fa prima alluvione a Senigallia, 'paura quando piove' - "Quella notte del 2014 era piovuto tanto e al mattino presto, quando non pioveva più, sono uscita: i vigili urbani stavano andando in un supermercato vicino casa mia. Erano lì per avvisare il ... Continua a leggere>>

Affitti troppo cari a Cortina: insegnante guida per cinque ore al giorno per raggiungere il posto di lavoro - A Longarone, Comune di cui sono sindaco - evidenzia infine Padrin - abbiamo rinunciato a vendere tre appartamenti per poter ospitare 11 operatori della locale casa di riposo che altrimenti non ... Continua a leggere>>

Ginger, il cane Pit Bull che si prende cura dei gatti orfani: "Ha un potere magico" - Come racconta la sua umana, Susan Hicks, "Ginger consola, accompagna e si prende cura di tutti i cuccioli che passano da casa nostra. Le sue capacità sono straordinarie". E anche se all'inizio ... Continua a leggere>>