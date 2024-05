Giorgia Meloni e il giro a bordo di un mezzo tattico militare | il video dalla cerimonia dell’anniversario dell’Esercito

di Laura Valdesi SIENA "Lancio un appello alla premier Giorgia Meloni e a tutta la politica: David non si è suicidato ma è stato ucciso . Quindi vi prego di far emergere la verità senza timore con la seconda commissione parlamentare d’inchiesta". Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, ... Continua a leggere>>

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle prese con la campagna per le elezioni europee, mostrando le proprie fragilità per essere sempre più vicina al ... Continua a leggere>>