Lavoro -Colle | attuare Carta su sicurezza

(Di sabato 4 maggio 2024) 10.30 "Dare concreta attuazione ai principi che caratterizzano la nostra Costituzione,in particolare sul diritto ale sulle tutele sociali dei lavoratori, a partire dalla". Così il Presidente Mattarella nel 70esimo della strage della miniera Di Ribolla, a Roccastrada,in Toscana,il maggiore disastro minerario in Italia del dopoguerra. I minatori morti per l'esplosione del gas grisou furono 43. Quei minatori furono"vittime di una logica di sfruttamento".Onorarne la memoria è"rispetto per il loro sacrificio".