Cannes 2024 - quali sono i film più attesi sulla Croisette?

Spesso sui set la chiamano “goat”. Che non vuol dire capra, ma è l’acronimo di Greatest Of All Time. La più grande di sempre. Ed è naturale che l’appellativo sia rivolto a Meryl Streep. Davvero la più grande attrice degli ultimi 50 anni. Premiata in tutto il mondo da 50 anni. Finalmente, dopo anni ... Continua a leggere>>