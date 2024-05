Latina Sfruttamento degli assistenti ai bagnanti - le sigle sindacali scrivono ai Comuni rivieraschi

(Di sabato 4 maggio 2024)-Idella provincia disi attivino per contrastare il fenomeno del datatoai. La richiesta ma anche l’allarme è stato lanciato dai sindacati di categoria, da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs diche ricordano come la stagione balneare 2023 si fosse chiusa con una serie L'articolo Temporeale Quotidiano.

Immigrazione clandestina e sfruttamento, stretta dalla polizia di Fondi - Nei giorni scorsi la polizia di Fondi ha svolto specifici servizi di controllo dal fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione ... Continua a leggere>>

Primo maggio, Schiboni: “Lavoro nero e sfruttamento piaghe che minano la forza della nostra regione” - «Si celebra oggi la Festa dei lavoratori. Una giornata importante che ribadisce con forza l’esigenza di intervenire ogni giorno di più con attente politiche per contrastare il precariato, la disoccupa ... Continua a leggere>>

Al via processo contro banda criminale 'Tren de Aragua' in Cile - Ha preso il via oggi nella città di Arica, nel nord del Cile, il primo grande processo locale contro l'organizzazione criminale transnazionale venezuelana 'Tren de Aragua'. (ANSA) ... Continua a leggere>>