Moria di teste di serie a Roma | il logorio del tennis apre le porte a nuovi protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Ci dovremo abituare? Probabilmente, quanto accaduto per un ventennio con i “mostri” Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer ci ha dato una percezione alterata delle difficoltà del. Una pratica complicata per le mille variabili in gioco e il susseguirsi incessante delle sfide. Con i tre citati, senza dimenticare anche lo scozzese Andy Murray, la composizione delle semifinali dei tornei più importanti annoverava sempre loro. Le cose stanno cambiando? Più complicato per la nuova generazione di giocatori avere un rendimento così costante per ogni torneo a cui si prende parte ed è soprattutto il fisico a scricchiolare. Desta sensazione però che si parli di atleti che sono nel pieno della loro forma o all’inizio del percorso. Quanto accaduto con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è emblematico: il primo costretto a saltare anche il torneo di, dopo ...