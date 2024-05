Milano - bambino di dieci anni attaccato dal pitbull di famiglia | ricoverato con ferite alla gamba e al torace

(Di sabato 4 maggio 2024) Undiè stato morso da uned è finito in ospedale. È accaduto a, venerdì scorso, in un appartamento di via Trasimeno, nel quartiere Adriano, periferia nord est della città. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il cane – di– ha aggredito il bimbo, causandoglial. Necessario è stato il trasporto all’ospedale di Niguarda dove i medici del pronto soccorso hanno medicato le. Fortunatamente, le lesioni erano superficiali e il piccolo è fuori pericolo. Ma lo spavento, per lui e per i genitori, resta. Il caso non è certamente isolato. Il 22 aprile scorso, undi appena 13 mesi è stato ucciso dopo essere ...

