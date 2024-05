Napoli - Pioli ‘piano A’ | i motivi della scelta di De Laurentii - il pensiero

Sky Sport – Conte sempre più lontano dal Napoli , si alzano le quotazioni per Pioli Secondo il giornalista Massimo Ugolini, le quotazioni di Antonio Conte … L'articolo Conte sempre più lontano dal Napoli , si alzano le quotazioni per Pioli proviene da ForzAzzurri.net. Continua a leggere>>

MEDIASET - pioli, è il piano A del napoli. Attenzione anche al Calzona-bis - Sarebbe Stefano pioli l'allenatore attualmente in prima fila per sedere sulla panchina del napoli in vista della prossima stagione.

napoli, prende quota permanenza Calzone: il mister è apprezzato da De Laurentiis - Il presidente del napoli, Aurelio De Laurentiis, è già al lavoro per la prossima stagione. La prima decisione riguarderà l'allenatore. Dopo una stagione ...

Conte non si è offerto al Chelsea: la smentita - Visualizzazioni: 264 In questi giorni è circolata molto una voce secondo la quale Antonio Conte si sarebbe offerto al Chelsea: ecco come stanno le cose. Indice Conte non si è offerto al Chelsea: la sm ...