Golf | al China Open 2024 vince il maltempo del sabato Si chiuderà su tre giri

(Di sabato 4 maggio 2024) Non si è disputato il terzo giro del, ultimo evento dell’Asian Swing in quota DP World Tour. A fermare tutto, infatti, è una potente ondata diche si abbatte su Shenzhen. In una parola: fulmini. Tutto rimane com’è, in sostanza: nella giornata di domani da leader ci entrerà lo svedese Sebastian Soderberg (-16) seguito dall’inglese Paul Waring (-13) e da Guido Migliozzi (-12). Degli altri italiani, 25° Filippo Celli (-6), al 42° posto Lorenzo Scalise, Andrea Pavan ed Edoardo Molinari (-4), al 58° Matteo Manassero (-3)., Jake Knapp prende la testa dopo duedel The CJ Cup Byron Nelson Il piano per cercare di portare a termine il torneo, al momento, è quello di chiuderlo su 54 buche, e non su 72, ma anche questo potrebbe essere un tentativo difficoltoso. ...

Golf: DP World Tour, Migliozzi terzo in Cina, Soderberg da solo in testa - In Cina, sul DP World Tour, ancora una buona prova per Guido Migliozzi. A Shenzen, nel secondo round del Volvo china open, il vicentino con un parziale di 67 (-5) su un totale di 132 (65 67, -12) colp ... Continua a leggere>>

Golf, Migliozzi è ottimo terzo dopo due giri del Volvo china open. Guida uno scatenato Soderberg - Continua il periodo magico di Sebastian Soderberg, che cavalca l’onda positiva delle ultime settimane e vola via dopo due giri al Volvo china open 2024. Lo svedese al giro di boa del torneo cinese del ... Continua a leggere>>

Migliozzi è 3/o in Cina, Soderberg da solo in testa - (ANSA) - ROMA, 03 MAG - In Cina, sul DP World Tour, ancora una buona prova per Guido Migliozzi. A Shenzen, nel secondo round del Volvo china open, il vicentino con un parziale di 67 (-5) su un totale ... Continua a leggere>>