Botte e minacce di morte | viola il divieto di avvicinamento e continua a perseguitare l’ex

Rimini, avvocata ricattata a colpi di foto intime. Braccialetto elettronico all’ex per revenge porn - Si è avvalso della facoltà di non rispondere il professionista riminese di 64 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia e diffusione illecita di ... Continua a leggere>>

Maltrattamenti e revenge porn: indagato professionista riminese - Un professionista riminese di 64 anni si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio con il giudice per essere indagato per maltrattamenti in famiglia e diffusione illecita di i ... Continua a leggere>>

Maltratta la compagna. Geloso e spesso ubriaco: allontanato dai carabinieri - divieto di avvicinamento alla vittima e braccialetto elettronico, 40enne nei guai. La denuncia della convivente: "Vivevo nel terrore della sua violenza". Continua a leggere>>