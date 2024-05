Nuovo film di The Maze Runner in lavorazione dallo sceneggiatore di Alien | Covenant

L'ultimo di una serie apparentemente infinita di rivisitazioni in chiave horror di classici per bambini vedrà Winnie the Pooh scontrarsi con Topolino. Il successo a sorpresa della recente parodia horror Winnie the Pooh: Sangue e Miele ha dato il via a una una serie di progetti a basso budget che ... Continua a leggere>>

Siete alla ricerca del nuovo indirizzo film per tutti funzionante e aggiornato (a Maggio 2024 ) perché il vecchio indirizzo non vi funziona più? Continuate la lettura di questo articolo, in questo modo riuscirete nuovamente ad accedere al sito di FilmPerTutti (o a quelli derivati di Film Per Tutti) ... Continua a leggere>>

Home » Spettacolo » David di Donatello 2024, ‘Io Capitano’ di Garrone è il film dell’anno. Trionfa anche la Cortellesi - ROMA – Il cinema italiano in scena nell’iconico Teatro 5 degli studi di Cinecittà per la 69esima edizione dei premi David di Donatello condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. DAVID DI DONATELLO 20 ... Continua a leggere>>

Maze Runner: un nuovo film è in fase di produzione - Secondo quanto riferito, Maze Runner sta per tornare: è in fase di produzione un nuovo film da non intendere come un semplice sequel e neppure come un reboot. Continua a leggere>>

Disney annuncia il reboot di Maze Runner: sarà sviluppato da 20th Century Studios - L'ex divisione Fox sta ufficialmente sviluppando il reboot cinematografico di Maze Runner, la famosa saga di Wes Ball. Continua a leggere>>