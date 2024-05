La pagina più nera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 maggio 2024) Il 30 aprile raduno a Predappio per ricordare la morte del Duce. Il gen. Vannacci definisce Mussolini uno statista, sottinteso “grande”. Ma dove siamo finiti? Aurelio Corrias via email Gentile lettore, è triste vedere un’Italia che si rifà allapiù imbarazzante della nostra storia. Non solo il fascismo fu una dittatura: ma fu la dittatura di uno stupido. Secondo la vulgata, il Duce faceva marciare i treni in orario e fu un buon padre della patria che ahimè sbagliò alleandosi con Hitler. Ma non è così. Anzitutto, dittatore per dittatore, Francisco Franco evitò l’abbraccio del Führer e salvò la Spagna. E poi il Duce in 20 anni sbagliò tutto. Salì al potere come paladino dell’alta borghesia, ingannando la sua base “popolare” (toh, la Meloni ha imparato da lì), soffocando i moti operai e sostituendo i sindacati con le corporazioni. Per cultura e intelletto, l’uomo ...