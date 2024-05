Dal lavoro al viaggio | un iconico brand di accessori italiano

(Di sabato 4 maggio 2024) «Innovazione, design, freschezza stilistica». Sono i tratti distintivi delTucano secondo Franco Luini, fondatore e Ceo. Un marchionato nel 1985 e divenuto agli esordi leader in particolare nella produzione di borse e custodie per il. Ma che ha saputo costruire un percorso di crescita costante, fatto di innovazione con un contemporaneo rispetto per il proprio DNA. Tucano collezione Primavera-Estate 2024. I tratti distintivi «L’intenzione di fare prodotti di qualità, utili, disegnati con attenzione alla bellezza, con una identità riconoscibile e alla portata di tutti», spiega Luini, «la protezione del laptop o del tablet, definita da tasche ben costruite all’interno dei prodotti, è il comune denominatore della maggior parte delle collezioni, anche questa resterà come motivo ...

