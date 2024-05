Bancarotta fraudolenta e debiti col Fisco | imprenditore arrestato a Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 –, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed occultamento di scritture contabili: queste le accuse che gravano su unmodenese per cui la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal gip del Tribunale applicativa della custodia cautelare in carcere. A seguito della dichiarazioni di fallimento di una società operante nel settore della lavorazione delle carni e a seguito di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura e condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria disono infatti state ricostruite le condotte illecite contestate al dominus dell'impresa e, ampliando le investigazioni ad ulteriori due società riconducibili al medesimoe parimenti ...