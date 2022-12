50 anni di classifiche Atp. Così gli italiani dal 2003 al 2012 (quarta parte)

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lunedì 5 dicembre l'Atp pubblicherà la 50esima classifica di fine anno della storia. Sarà un ranking speciale che vedrà per la prima volta 3 giocatori azzurri tra i primi 25 del mondo. Per festeggiare ...

Tiscali

Per festeggiare il mezzo secolo di vita dellecomputerizzate dell'Atp, ripercorriamo la ... Filippo Volandri e Andreas Seppi chiudono 8nei top 100, 7 per Potito Starace, 6 per la nuova ...In venticinquedi carriera, dopo la realizzazione di undici album in studio, sei compilation, ... Nelledi vendita italiane e internazionali, ha raggiunto dieci volte la top ten con i ... 50 anni di classifiche Atp. Così gli italiani dal 1993 al 2002 (terza parte) Da una parte c'è un Nord virtuoso, dove si demolisce dal 40 al 60% degli abusi. Dall'altra c'è un Mezzogiorno inadempiente ...Gli italiani trascorrono online in media, 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita. Un dato incredibile se si pensa che si tratta di più di un terzo rispetto all'aspettativa di vita media, dal mome ...