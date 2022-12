Ultime Notizie Serie A | contatto Inter-Chelsea | caccia al vice Immobile | il Lecce può riscattare Colombo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.00 – Riscatto– Corvino è al lavoro, l’obiettivo delè quello diil talentuoso attaccante di proprietà del Milan. La notizia 9.15 – Attaccante cercasi – La Lazio vuole sempre un, l’ultima idea arriva dalla Spagna ed è rappresentata da Mariano Diaz. La notizia 8.30 –per Lukaku –si aggiornano per il prestito dell’attaccante, il belga è destinato a rimanere in nerazzurro. La notizia L'articolo proviene da Calcio News 24.

