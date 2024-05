Pescara-Juventus U23 in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024)U23 sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match valido per il secondo turno della fase interna ai gironi deidi. Nel gruppo B incrociano il proprio cammino gli abruzzesi, che sono avanzati al secondo turno con un pareggio contro il Pontedera, e la squadra B dei bianconeri che ha eliminato l’Arezzo. Non sono previsti supplementari o rigori anche per quanto riguarda il secondo turno, la squadra di casa può dunque volare al primo turno della fase nazionale con un pareggio oltre che con la vittoria. Chi vincerà allo stadio Adriatico? Appuntamento ada definire di sabato 11 maggio,tv e ...