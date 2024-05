Totti sfida un cantante colombiano | chi è Maluma|Gossip

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-07 18:53:00 Fermi tutti! Francescocontro Maluma. L’Italia ha pescato i colombiani dei Medallo City nel sorteggio tenuto da Gerard Piqué in Messico a Monterrey (città che ospita la Final Four della Coppa del Mondo della Kings League) del tabellone nella prima fase della Kings World Cup. La squadra azzurra capitanata dall’ex numero 10 della Roma sfiderà i colombiani, guidati dal famosocon oltre 64 milioni di followers su Instagram e 29,9 milioni su Youtube. COS’E’ – La Kings World Cup è il primo e unico appuntamento mondiale che riunisce, in un torneo competitivo con in palio un milione di dollari, i fuoriclasse del calcio come, Ibrahimovic, Neymar, Hazard, Gotze, Shevchenko e Rio Ferdinand, con i fenomeni assoluti del mondo dei social network come il content ...