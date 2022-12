Approvato pochi giorni fa è il farmaco più costoso al mondo

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È ilpiùaled è statouna decina difa dalla Food and drug administration (Fda). Salverà molte vite umane! Il 22 novembre scorso è una data che in molti ricorderanno perché è quella che ha sancito l’entrata in commercio di uno dei medicinali più costosi al. Scopriamo di seguito a cosa serve e perché il suo prezzo è così alto. Fonte pixabaySi tratta di unche aiuterà molte persone a sconfiggere una malattia abbastanza rara ma che potrebbe colpire ognuno di noi. Undal costo proibitivo Si chiama Hemgenix,, ed è una terapia genica per trattare l’emofilia B, un disturbo della coagulazione causato da una mutazione genetica. Fonte facebookL’emofilia B è una malattia genetica rara causata dalla ...