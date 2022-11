Jovanotti in Niger ospite d’onore del Festival de l’Aïr | I dettagli 

(Di mercoledì 30 novembre 2022)indelde: ecco tutti iUn prestigioso invito per Lorenzoche ha raggiunto ilin questi giorni,deldee co-protagonista di un’importante missione: nell’ambito dell’ iniziativa SAHARA PEACE HUBS “Una casa per le musiche del Sahara” promossa da Ara Pacis Initiatives for Peace con la Noor Foundation – presieduta dalla First Ladyina Khadijia Bazoum – in collaborazione con,Bombino (grande musicista tuareg e amico di Lorenzo) e i Tinariwen (cantori del deserto padri del desert blues) annunciano la costruzione di un ...

Agenzia askanews

Un prestigioso invito per Lorenzoche ha raggiunto ilin questi giorni, ospite d'onore del Festival de l'Ar e co - protagonista di un'importante missione: nell'ambito dell' iniziativa Sahara peace hubs 'Una casa per le ... Jovanotti in Niger per l'iniziativa Sahara peace hubs Lorenzo Jovanotti ha raggiunto il Niger in questi giorni, ospite d’onore del Festival de l’Aïr e co-protagonista di un’importante missione: nell’ambito dell’ iniziativa Sahara Peace Hubs 'Una casa per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...