(Di mercoledì 30 novembre 2022) “È”. IlRamzanha risposto così aFrancesco, che negli scorsi giorni aveva definito i soldati ceceni e buriati “la parte più brutale delle truppe russe in Ucraina”. “Èche una personalità religiosa famosa in tutto il mondo non conosca l’atteggiamento dei musulmani verso il nemico”, ha detto il capoRepubblica cecena, accusato in passato di crimini contro l’umanità. “Sì, siamo zelanti nel proteggere la nostra patria, religione, popolo”, ha commentatosu Telegram. “Invitiamo il nemico ad arrendersi e i nostri cittadini a difendersi. Questa è crudeltà?”. “Non c’è un solo alcolizzato o tossicodipendente nelle file dei ...

TPI

Papa Francesco "è rimasto vittima della propaganda". Così ilRamzan Kadyrov ha commentato le affermazioni del Pontefice che in un'intervista alla rivista 'America' dei gesuiti aveva parlato di particolari crudeltà in Ucraina dei soldati ceceni e ...Papa Francesco "è rimasto vittima della propaganda". Così ilRamzan Kadyrov ha commentato le affermazioni del Pontefice che in un'intervista alla rivista 'America' dei gesuiti aveva parlato di particolari crudeltà in Ucraina dei soldati ceceni e ... Il leader ceceno Kadyrov risponde al Papa: “Vergognoso, è rimasto vittima della propaganda” Le parole di papa Francesco sugli ucraini martoriati dalle truppe russe - “Ceceni e buriati parte più brutale delle truppe russe” - contenute in un'intervista al magazine dei gesuiti… Leggi ...Il leader ceceno Ramsan Kadyrov ha risposto alle dichiarazioni di Papa Francesco sulle atrocità attribuite alle forze russe nella guerra in Ucraina. "Il capo ...