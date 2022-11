“Diritti tutelati dalla legge” | la Cina si difende dalle accuse di repressione del dissenso per le politiche anti-Covid

Agenzia ANSA

... una speranza per migliaia di cittadini e bambini, che si vedranno in questo modo difesi e... Il suo impegno ultratrentennale a difesa deiumani sarà per me da stimolo per espletare il ...... a cui si è fatto riferimento nel comunicato che annunciava la mia sospensione dal programma, da parte della Rai, sono stati reiteratamente calpestati, così come idella persona... Cina difende misure di controllo Covid, 'diritti tutelati' Tutti i diritti e le libertà dovrebbero essere esercitati nel quadro della legge”. Il dispositivo di “tolleranza zero” del virus ha previsto, in risposta alle proteste, il dispiegamento di una enorme ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...