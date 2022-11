Ultime Notizie – Sanremo Giovani | selezionati gli ultimi quattro artisti | ecco chi sono

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 27 novembre 2022) Colla Zio, Fiat 131, Noor e Romeo & Drill.gliche andranno a completare il parterre dei 12 finalisti diche oggi Amadeus ha selezionato attraverso un’audizione davanti alla Commissione musicale Rai. Due commissioni, quella musicale Rai composta dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, e quella di valutazione di Areacomposta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte e Sergio Rubino, e il direttoreco, Amadeus. Dopo tre mesi di lavoro, tra ascolti e audizioni dal vivo per un totale di 1263 brani tra Rai e Area, il risultato è stato raggiunto e tutto è pronto per la ...