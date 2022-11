Giorgia Meloni | il governo farà la sua parte | eroici i soccorsi a Casamicciola

L'opposizione contro il governo diNon è né competitiva né compatta. Lo spiega bene Bruno Vespa nel suo ultimo editoriale su Il Giorno nel quale il conduttore di Porta a Porta, in un'accurata analisi, sottolinea come ...Il Presidente del Consiglioha specificato di essere in costante contatto con il Ministro Musumeci , il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'...Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto oggi al corteo contro la violenza sulle donne con manifestanti che hanno insultato, anche in modo violento, con cori e striscioni il primo presidente del..Il presidente francese su Twitter: "Profonda amicizia per il popolo italiano". Nel pomeriggio una telefonata con la premier per esprimere il suo sostegno dopo la tragica frana di Casamicciola. E lo sc ...