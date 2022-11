Vacanze di Natale in ville o casali | ecco l' ultima tendenza last minute

Leggi su agi

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI -ggiare in villa. Magari a Capodanno, per cominciare a farci l'abitudine. Anche se i segnali di un avvio dinon mancano, specie in vista delle prossime quanto imminentinatalizie, tra un mese o poco più. Si stanno proponendo sempre più sul mercato immobiliaredi pregio, visto che i rispettivi proprietari hanno deciso di aprirle all'affitto breve anche fronteggiare il caro bollette e i tanti rincari dell'ultimo periodo. Ladice che tra chi sceglie di passare le festività natalizie in una dimora “da sogno”, la permanenza media “si attesta su 5 notti a soggiorno con prenotazioni che coinvolgono in media 12 persone per vere e proprie “reunion familiari”, anche se non mancano i gruppi delle coppie e quelli dei giovani che vogliono evadere ...