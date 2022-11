Firenze | al Teatro Verdi «La Toscana delle Donne» | con eventi gratuiti

(Di martedì 15 novembre 2022) Per la giornata inaugurale, Urban Theory, Giulia Mazzoni, Eugenio Giani, Damiano Michieletto, Oliviero Toscani L'articolo proviene daPost.

Apre domenica 20 novembre al Verdi di Firenze con il ritmo e la spettacolarità degli Urban Theory, autentiche stelle dei social, la cinque giorni "La Toscana delle donne" organizzata dalla Regione Toscana che fino al 25 novembre propone un ricco programma di spettacoli, incontri e dibattiti. (ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Al via domenica 20 novembre al Teatro Verdi di Firenze con il ritmo degli Urban Theory, 'La Toscana delle donne', iniziativa organizzata dalla Regione Toscana che fino al 25 novembre.