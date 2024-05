Zuppa di Porro 1° maggio 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 1 maggio 2024)di. Manteniamo la calma, manca poco e ci togliamo dalle balle anche il primo. Oggi Stampa e Repubblica fanno le loro prime pagina copertina. Boeri&Perotti seri come sempre da una parte dicono che il sndacato non rappresenta più i lavoratori come un tempo e dall’altra che il problema non è tanto il numero di occupati ma gli stipendi. Lo dicon bene, non gne gne. Il Pil cresce, ripresa la germania. Fini condannato in pirmo grado, ma oggi come ieri un’aria assolutoria, Bello fondo Solinas sul Giornale. Caso fassino si ingrossa, parlano i commessi. La foto di Nika che i nostri manifestanti pro hamas dimenticano. Srtellantis crolla in Borsa e il solito Tozzi contro il nucleare stavolta. #rassegnastampa124 L'articolo proviene da Nicola