Toscano Cgil | 1° Maggio - il lavoro alle prese con le transizioni ma salute e salari siano la priorità di tutti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il Primodi quest’anno è dedicato all’Europa. Concentrandosi sul tema del, la sfidare che l’Unione sta attraversando è quella della doppia transizione, ecologica e digitale. Sappiamo che entrambe non rapntano più solo un’opportunità, ma sono ormai una necessità. È infatti necessario approdare in tempi rapidi a produzioni che riducano il più possibile l’impatto climatico, favorendo il risparmio energetico e puntando sempre più a un modello di economia circolare. È altrettanto importante evolvere verso unin cui la tecnologia giochi un ruolo di primo piano nel garantire la tutela dellae sicurezza delle persone, rendendo ilmeno usurante. Va inoltre da sé che le duesi intrecciano profondamente ...

La stretta sul lavoro nero in edilizia non riguarderà solo gli appalti pubblici o i grandi cantieri. Le norme anti-sommerso dovranno essere verifica te e rispettate anche nei piccoli lavori di... Continua a leggere>>

Circa un migliaio tra lavoratori , disoccupati e studenti in corteo a Napoli per dire basta alle stragi sul lavoro , allo sfruttamento, ma anche alle guerre .Continua a leggere Continua a leggere>>

Ivo Bellotto, l'operaio morto a 68 anni colpito da una gru: "A quell'età non si dovrebbe lavorare" - La tragedia è avvenuta in un cantiere a Fiume Veneto (Pordenone), a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Le denunce dei sindacati e l'appello di Mattarella: "Mille morti sul lavoro in un anno rappres ...

Governo: varato il “pacchetto primo maggio”. Ecco i punti principali - Sgravio contributivo del 120% per incentivare le assunzioni; disposizioni per favorire l’avvio di nuove attività; riforma delle procedure per l’utilizzo dei fondi europei di coesione; bonus di 100 eur ...

Primo maggio a Firenze, da via Mariti il corteo per ricordare i morti sul lavoro. “Fermiamo la strage di vite” - Firenze, 1 maggio 2024 – Oggi è il Primo maggio. Festa del lavoro. Ma a Firenze la ferita su via Mariti – dopo lo scorso 16 febbraio persero la vita cinque operai – è ancora profonda. Così come ogni g ...

