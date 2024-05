Furto alla Brads di Suisio | trafugato un bancale di prodotti cosmetici

(Di mercoledì 1 maggio 2024)nella notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio a. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 2 nella ditta: l’rme è scattato dopo la segnalazione dell’intrusione arrivata dalle telecamere termiche montate nel plesso industriale. La banda era composta da almeno 9 malviventi. I primi ad arrivare sul posto, trovando via delle Valli ostruita da tre mezzi – un furgone Ducato Fiat e due Cinquecento – gli agenti di Sorveglianza Italiana: la pattuglia, proseguendo a piedi fino all’azienda, ha trovato davanti a sé due cancelli del parcheggio e il lato destro del portone d’ingresso sfondati. I ladri sembra abbiano rubato undi: secondo quanto riportato dal responsabile dell’azienda accorso ...

Suisio . Furto nella notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio a Suisio . I ladri sono entrati in azione poco prima delle 2 nella ditta Brads : l’ alla rme è scattato dopo la segnalazione dell’intrusione arrivata dalle telecamere termiche montate nel plesso industriale. La banda era composta da ... Continua a leggere>>

Auto di traverso per garantirsi la fuga. furto nella notte alla brads di Suisio- Foto - I malviventi hanno posizionato tre auto (un furgone Ducato Fiat e due Cinquecento) per impedire l’accesso al cancello della ditta da parte delle forze dell’ordine e per facilitare la fuga. Uno era ...

Leggi su (ecodibergamo)