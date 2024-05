Un anno senza Mariantonietta - sogni infranti a 15 anni | il ricordo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTrecentosessantacinque giorni fa, in queste oreCutillo stava vivendo l’ultimo giorno della sua esistenza. Una ragazza di 15dagli occhi blu e dai capelli biondi che mai avrebbe immaginato, e con lei la sua famiglia, quello che sarebbe accaduto il giorno successivo, quel maledetto 2 maggio 2023. La solita giornata prima a scuola, all’Istituto “Manlio Rossi-Doria”, dove Mary studiava com il sogno di diventare chef, poi il ritorno a casa, il pranzo con mamma Rosa e papa Giuseppe, i compiti, gli amici, poi all’imbrunire un bel bagno caldo per finire la giornata. Un bagno, che purtroppo, ha segnato la fine della sua vita terrena. Per quella tragedia, successivamente furono indagati alcuni imprenditori per la vendita non conforme di prodotti cinesi, perchè afu fatale la scarica ...