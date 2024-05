Ultime Notizie Roma del 01-05-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto un buon primo maggio dalla redazione da Francesco Vitale in la polizia di New York che ha fatto irruzione della Columbia University of fatta dagli studenti gli agenti sono entrati nella forza una delle finestre dell’edificio fuori dal palazzo la polizia allontanato molti studi che erano sembrati nelle vicinanze e affettato decine di arresti secondo Fonti del Municipio di New York La Columbia University ha mandato una lettera alla polizia chiedendo l’intervento sul campus per sgombrare la lettera ha legittimato l’intervento degli agenti sul campo se l’è resto di studenti la richiesta dell’ Ateneo la seconda dalle 18 aprile quando la presidente minosha aveva chiesto l’intervento per fare una tendopoli nel campus il segretario di stato statunitense blinken e Tel Aviv prima del colloquio con il presidente ...