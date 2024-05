(Di mercoledì 1 maggio 2024) È stata una stagione positiva per, quella che si è conclusa ieri sera. Ottimianche per l'ultima puntata, con ospiti del calibro di Francesca Pascale e Piero Chiambretti e ben 1.981.000 spettatori incollati davanti alla tv (pari all’11.6% di share). Un risultato buono per la seconda...

ascolti tv: belve chiude col botto, ma Fagnani chiude con una "strana" frase - È stata una stagione positiva per belve, quella che si è conclusa ieri sera. Ottimi ascolti anche per l'ultima puntata, con ospiti del calibro di Francesca Pascale e Piero Chiambretti e ben 1.981.000 ...

Continua a leggere>>

ascolti tv, tonfi e trionfi: belve resiste ma Mediaset non ha rivali - Di seguito tutti gli ascolti tv del 30 aprile. Rai1 in serata va male, nettamente battuto dalla Champions League. Ottima chiusura per belve ...

Continua a leggere>>

Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi: «Ti sono sempre stato grato, se pensavi il contrario perché non me lo hai mai detto» - Dopo la frecciatina di Mara Maionchi a belve - trasmessa nella puntata in onda martedì ... Facendo avanti e indietro da Latina. Poi quando abbiamo ascoltato Tiziano in classifica in Italia e in ...

Continua a leggere>>