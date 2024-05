(Di mercoledì 1 maggio 2024), 12024 – Oggi è il. Festa del. Ma ala ferita su via– dopo lo scorso 16 febbraio persero la vita cinque operai – è ancora profonda. Così come ogni giorno ricorrono notizie relative a persone morte sul posto di. Oggi, allo slogan 'ladie diritti sul', si sono ritrovate circa un migliaio di persone: ilè partito proprio dal cantiere Esselunga di via. Ilè indetto dal coordinamento 'Ogni giorno il': i nomi delle vittime sulsono stati ricordati, dagli operai di ...

Nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024, in occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di raccolta porta a porta dei Rifiuti e la pulizia strade saranno sospesi L'articolo Rifiuti , raccolta porta a porta : le modifiche per il primo maggio a Firenze e provincia proviene da Firenze Post.

Under 19 E - Fortitudo Francavilla vs Pistoia, diretta streaming 16:00 - Caccia allo Scudetto Under 19 Eccellenza sui campo di Chianciano Terme e Chiusi. Nella prima fase (29 aprile-1 maggio) le 16 squadre, divise in 4 gironi da 4, si affronteranno per cercare di arrivare.

Primo maggio a firenze, da via Mariti il corteo per ricordare i morti sul lavoro. “Fermiamo la strage di vite” - firenze, 1 maggio 2024 – Oggi è il Primo maggio. Festa del lavoro. Ma a firenze la ferita su via Mariti – dopo lo scorso 16 febbraio persero la vita cinque operai – è ancora profonda. Così come ogni g ...

Incidente sulla Provinciale a Arzachena in Sardegna: 3 feriti, passeggeri nelle lamiere dopo l'impatto - Grave incidente nella mattina di oggi mercoledì 1 maggio a Arzachena, in provincia di Sassari ... Scontro tra due tir sulla Fi-Pi-Li a Lavoria verso firenze, traffico bloccato e lunghe code per ...

