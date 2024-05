Nel dettaglio I precedenti sono in favore dei bianconeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ascoli e Cosenza torneranno ad affrontarsi al Del Duca per contendersi una posta in palio che oggi, a tre incontri dalla fine del campionato, potrà pesare tantissimo per il raggiungimento dei rispettivi traguardi. Quello che si consumerà sotto le cento torri sarà l’undicesimo confronto in serie B. Il bilancio delle dieci gare già andate in archivio parla di 4 successi, 5 pareggi e una sola sconfitta. L’avvio delle ostilità è datato 23 settembre 1990 quando la formazione guidata dal sergente di ferro Sonetti al Del Duca riuscì a liquidare i calabresi per 2-0. L’avvio di gara fu più complicato del previsto con il match che non riuscì a sbloccarsi. Nella ripresa quindi arrivarono le firme vincenti messe a segno dal fenomenale Casagrande e Sabato. Due marcature prodotte nel giro di appena 5’ che misero ko i rossoblù indirizzando bene il confronto verso l’esito sperato alla vigilia. Due ...