VespArezzo - il raduno accende i motori | tour tra le bellezze del territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Arezzo, 1 maggio 2024 – Ilnazionaletorna nella tradizionale data del 1 maggio.si parte ! L’evento è giunto alla ventitreesima edizione e si configura come un’occasione di ritrovo per centinaia di vespisti da tutta Italia e dall’estero. Gli amanti delle due ruote daranno vita a una colorata carovana in movimento su alcune delle strade più belle della provincia. La caratteristica delè di modificare anno dopo anno il percorso per far conoscere angoli sempre diversi del. La meta di questa edizione sarà la località di Poppi, borgo medievale posto alla sommità di un colle e inconfondibile per la presenza di un grande castello che domina su tutto l'antico abitato.