Mountain bike - dopo bronzo e argento arriva l’oro Impresa di Matteo Gualtieri sugli sterrati friulani contro l’eterno rivale e plurivittorioso Acanfora

È Morto in un incidente stradale a pochi metri da casa Stefano Diaferio , 18enne di Valeggio sul Mincio (Verona) e promessa dalla mountain bike . Era appena stato dal suo preparatore atletico. "Non lo ricorderemo solo come atleta, ma anche come un ragazzo dal cuore d'oro".Continua a leggere Continua a leggere>>

Tom Pidcock: Ineos Grenadiers rider sees no end to mixing up cycling disciplines - ‘I need fresh things’ - Tom Pidcock says he would get bored if he stuck to one discipline, as he prepares to defend his Olympic cross-country title after the Tour de France.

Continua a leggere>>

FAB Cycling Festival Concludes its Inaugural Event with Thrilling Races, Family Fun, and Community Engagement - The first-ever FAB Cycling Festival, presented by First Abu Dhabi Bank, came to an exhilarating close today after three days of non-stop action and family-friendly activities. Held from April 26th to ...

Continua a leggere>>

Gravel Camonica rampa di lancio per gli eventi estivi agonistici del bike Adventure Team - Nella splendida cornice di Borgo Glazel a Piancogno (BS), giovedì 27 aprile è andata in scena la seconda edizione della Gravel Camonica, la ride non compe ...

Continua a leggere>>