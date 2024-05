Cacciari | Voterò Pd - non c’è nulla E basta chiedere a Meloni del fascismo…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il professore ed ex Sindaco di Venezia si scaglia contro chi chiede continuamente alla Premier di dirsi antifascista “Siamo diventati dei confessori?” Riflessivo, intelligente ma diretto come nessuno. E’ l’identikit del professore Massimo, per tutti “Il Prof” o il “filosofo” per via dei suoi studi di filosofia e storia, ma è altrettanto vero che ha una lunga e piuttosto agitata carriera politica, agitata perché quando era Sindaco di Venezia non faceva che discutere e litigare con tutti anche con quelli del suo partito, i democratici di sinistra, che spesso e volentieri non lo assecondavano in alcune sue battaglie, anche se per Venezia ha fatto parecchio e non è ricordato con situazione deplorevoli, tutt’altro. Ora al traguardo delle Europee, prossimo appuntamento politico importante,non è che ha tanti dubbi, anche se dalle sue parole ...