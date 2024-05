Schlein | rilanciamo lotta salario minimo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 12.15 "Questa è una giornata dia fianco di lavoratori che vogliono migliorare le proprie condizioni materiali, che sono peggiorate in questo anno anche a causa delle scelte fatte dal governo Meloni,che ha aumentato la precarietà". Così la leader del Pdarrivando a Portella della Ginestra per la manifestazione del Primo Maggio. "Siamo qui anche per rilanciare la battaglia sulche Meloni continua a ostacolare, raccogliendo le firme dei cittadini per una legge di iniziativa popolare insieme a M5S e Avs"