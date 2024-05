Chi è Adrian Newey - l’ingegnere dietro il successo di Verstappen | la Red Bull perde il più vincente di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Solitamente il nome che si associa al dominio della Rednelle ultime stagioni di Formula 1 è quello di Max, che ha scritto record su record ed ha tirato fuori il meglio dalla monoposto che il team gli ha messo a disposizione. Eppure se l’olandese ha potuto ottenere determinati risultati, il merito è in gran parte di, un ingegnere che ha fatto la storia della F1. Inglese, classe 1958, ha iniziato la sua carriera nel mondo dei motori negli anni 80, ottenendo i primi risultati con la Williams e con la McLaren (6 titoli costruttori) per poi consacrarsi con il team di Milton Keynes. Il bilancio è di altri 7 Mondiali costruttori e un totale di 13 Mondiali piloti (oltre a Vettel e, aveva già trionfato in passato al fianco di Mansell, Prost, Hill e Hakkinen). Se da un ...