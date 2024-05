Film al cinema | le nuove uscite nel mese di aprile 2024

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ben ritrovati amici cinefili. Anche maggio è arrivato e come di consueto siamo impazienti di scoprire leproduzionitografiche che ci aspettano in questo. Per i più piccoli ma sicuramente gradito anche dai grandicelli, il 1° maggio un ottimod’animazione: Garfield: Una missione gustosa. Scopriremo il noto gattone pigro e amante del buon cibo, in un’avventura che ci riporta nel passato, quando era un cucciolo abbandonato in strada. La sua rinascita arriva quando viene adottato e diventa il micione viziato che tutti conosciamo. Tuttavia, la sua vita così perfettamente “normale”, all’improvviso cambierà quando incontrerà Vic, un gattone di strada che nientedimeno è suo padre. Cosa succederà? Non vi resta che andare al. Per gli amanti del calcio e nello specifico della squadra ...

Scopriamo insieme alcune interessanti novità per Google Wallet , una in particolare rivolta agli utenti Fitbit L'articolo Google Wallet aggiunge svariate nuove funzioni , anche per i dispositivi Fitbit proviene da TuttoAndroid.

I nomi contengono termini come "acqua", "siero", "gel" e fanno immediatamente pensare a prodotti impalpabili, freschi: è proprio così che sono le nuove basi make up per la primavera-estate 2024, leggere e naturali più che mai. Performance garantute da formule studiate per non appesantire, ma ...

Antony Blinken si schiera, almeno a parole, in prima fila per una pace in Ucraina . Il segretario di Stato americano, al termine del suo tour che lo ha visto arrivare prima in Cina e poi in Medio Oriente, parlando con il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, a Riyad, secondo quanto ...

A Milano il corteo del 1 maggio guarda all'Europa e alla città - MILANO, 01 MAG - Guardare all'Europa, in vista delle elezioni del prossimo giugno, ma anche a quanto accade in una città che offre lavoro ma è sempre più cara e ha bisogno di adeguare i salari: il cor ...

La Cittadella riparte in D con mister Salmi. Confermato Bob Fantazzi nel ruolo di Ds - Ufficializzate le prime conferme per la nuova Cittadella in Serie D: confermati mister Salmi e il ds Fantazzi. Altri rinnovi anche in Promozione. Oggi finali giovanili per squadre modenesi.

In quali paesi non si festeggia il primo maggio - I paesi in cui la Festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici non cade il primo maggio sono pochi. Tra questi ci sono però anche gli Stati Uniti, il posto da dove ha origine la scelta di q ...

