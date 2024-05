In piazzale Alpini prende forma la recinzione della discordia

Bergamo. Al via il cantiere per la posa della Recinzione di Piazzale degli Alpini. Ed è subito polemica. La delibera, votata in Consiglio Comunale, approvata con un solo voto di scarto a favore dell’amministrazione Gori, non ha smesso di far discutere. La battaglia politica consumatasi a suo tempo ...

Continua a leggere>>