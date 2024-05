Nadia - 56 ann - e il suo bar sfrattato dal centro commerciale | Ho 13 mila euro di rate in scadenza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Aveva investito il Tfr nell'avvio dell'attività, a sud dino: «Non ero certo ricca, ma il locale funzionava». Poi le difficoltà legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che ha fatto impazzire i costi: «Una latta d'olio è passata da 60 a 150». La disdetta dell'affitto è arrivata all'improvviso, via letteraAveva investito il Tfr nell'avvio dell'attività, a sud dino: «Non ero certo ricca, ma il locale funzionava». Poi le difficoltà legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che ha fatto impazzire i costi: «Una latta d'olio è passata da 60 a 150». La disdetta dell'affitto è arrivata all'improvviso, via lettera

nadia, 56 anni, e il suo bar sfrattato dal centro commerciale: «Ho 13 mila euro di rate in scadenza, non so come ma restituirò tutto» - Aveva investito il Tfr nell'avvio dell'attività, a sud di Milano: «Non ero certo ricca, ma il locale funzionava».Poi le difficoltà legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che ha fatto impazzire ...

