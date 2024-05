Palazzi - borghi e castell - a maggio la Pianura è tutta da scoprire

Lunedì 1° aprile, in occasione di Pasquetta, si terrà un nuovo appuntamento con le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali. Nelle località aderenti verranno proposte tante iniziative come visite guidate, rievocazione ed eventi per accogliere turisti e visitatori. Per avere ulteriori ...

Continua a leggere>>