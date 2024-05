Ubriaco e drogato in auto travolge e uccide un 13enne sul marciapiede Poi torna indietro e ostacola i soccorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una condanna a sei anni e nove mesi è quella che attende Harley Whiteman, il 19enne pirata della strada che ha ucciso ilKaylan Hippsley mentre passeggiava sul. La tragedia avvenuta a Hirwaun, nel Galles del sud, risale allo scorso 29 febbraio. La vicenda ha attirato su di sé particolare clamore mediatico a causa del “disprezzo di Whiteman per le regole della strada” e il suo comportamento “senza cuore” avuto subito dopo, come si legge nella sentenza, mentre era alterato dall’alcol e dall’assunzione di cocaina. In una dichiarazione, la famiglia di Kaylan lo ha descritto come “un ragazzo sfacciato” che “aveva sempre una scintilla negli occhi”. Hanno detto che era un “giocatore di rugby e di football di talento” che “amava i giochi online”. “Era un ragazzo brillante, intelligente e un allievo molto amato della Aberdare Community ...