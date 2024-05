Inter-Fiorentina Women - 2 cambi per Guarino | formazioni ufficiali

(Di mercoledì 1 maggio 2024), è l’incontro valido per la Poule Scudetto di Serie A Femminile 2023-2024. Squadre in campo alle 12.30, di seguito le: la nostra cronaca live testuale., Serie A femminile, le(4-3-3): 21 Cetinja; 3 Bowen, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 27 Csiszar, 23 Magull; 11 Bonfantini, 9 Polli, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 4 Pedersen, 8 Pavan, 10 Bonetti, 18 Pandini, 20 Simonetti, 48 Battilana, 55 Tomter, 99 Jelcic. Allenatore: Rita(4-2-3-1): 24 Baldi; 44 Faerge, 23 Georgieva, 34 Agard, 14 Toniolo; 4 Cinotti, 21 Severini; 17 Janogy, ...

Fiorentina-Inter Women in campo per il quarto match nella Poule Scudetto: calcio d’inizio alle ore 15. Di seguito le scelte di Guarino che rinuncia a cambia ghi e si affida al tridente Bonfantini, Polli, Bugeja Sassuolo-Inter Women , LE formazioni ufficiali SASSUOLO (4-3-1-2): 16 Durand; 20 Orsi, 85 ... Continua a leggere>>

Inter-Roma, è l’incontro valido per la terza giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024. Squadre in campo alle 18:30, di seguito le formazioni ufficiali di coach Rita Guarino . Potete seguire la sfida attraverso la nostra cronaca live testuale. Juventus-Inter Women , Serie A ... Continua a leggere>>

Como-Sampdoria (Serie A Femminile): pronostico, dove e quando vederla in TV

Sampdoria-Roma Primavera, gli highlights della gara dell'U19 blucerchiata - Quest'oggi vi riportiamo gli highlights della gara della formazione under dei blucerchiati.

Cartier women's Initiative 2024: le 33 imprenditrici che stanno cambiando il mondo - Tutto sull'edizione 2024 dell'iniziativa del brand di luxury che ha lo scopo di favorire l'emancipazione femminile nel mondo delle start-up

