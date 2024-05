Mare di Pietrarsa - le parole dell’Avv Barone | La buona notizia è che il depuratore di San Giovanni a Teduccio funzionerà a pieno regime

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania dispone le autorizzazioni per la balneabilità del tratto di: laarriva in un momento cruciale per la rigenerazione della zona di Napoli Est e del lungodi San. Le verifiche dell’Arpac sulla qualità dell’acqua di quel litorale, permettono l’accessibilità al. Ci sono tanti progetti di rinnovamento per quell’area, e la gran parte della rinascita gira attorno aldi San. L’impianto di depurazione è cruciale per la rinascita di tutta l’area Est di Napoli. “L’intera zona di Napoli Est sta respirando un’aria di rigenerazione: questadell’accesso alla balneazione a ...