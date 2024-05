Il liceo De Sanctis Galilei di Manduria ricorda il Primo Maggio per un lavoro libero e dignitoso

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoOgni anno, il 1°, celebriamo la Festa del, un’occasione per commemorare le lotte e i traguardi ottenuti dai lavoratori nel corso della storia. Le sue origini risalgono al 1886, quando negli Stati Uniti venne indetto uno sciopero generale per rivendicare la riduzione della giornata lavorativa a otto ore. La protesta culminò nel tragico massacro di Haymarket a Chicago, dove la polizia aprì il fuoco sui manifestanti, causando numerose vittime Il 20 luglio 1889, la Seconda Internazionale socialista di Parigi stabilì che la data delfosse ufficialmente riconosciuta a livello internazionale come il giorno della festa dei lavoratori. Celebrazione che due anni dopo venne ratificata in Italia, la prima festa delsi celebrò dunque il 1° ...