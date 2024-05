Scherma | tutte le armi in pedana Il fioretto ad Hong Kong - spada in Colombia e sciabola in Corea del Sud

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Quello che andrà a cominciare sarà il primo fine settimana dellaitaliana e soprattutto delmaschile senza Daniele Garozzo. Improvvisamente ieri è arrivata la notizia del ritiro dall’attività agonistica del campione olimpico di Rio 2016, che purtroppo ha dovuto dire addio alle pedane per un problema cardiaco. L’Italia perde sicuramente lo straordinario atleta, ma resta l’uomo conle sue enormi qualità e che magari, oltre alla sua carriera ormai pronta a cominciare da medico, potrebbe aiutare non solo la sua amatama tutto lo sport italiano in altri palcoscenici e contesti. Dopo il doveroso inizio dedicato a Garozzo, si ritorna alle vicende in, conleprotagoniste. Ci sarà proprio ilmaschile, ...

Il campione azzurro del fioretto Daniele Garozzo è costretto a ritira si e non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. L’atleta, classe ’92, in un lungo post su Instagram ha spiegato che il suo cuore si è « infortunato» . Nel testo che accompagna la foto dell’oro di Rio 2016 e l’argento di Tokyo 2020, ... Continua a leggere>>

Dopo un fine settimana in cui l’Italia ha dominato in lungo e in largo, il fioretto femminile riparte da Hong Kong . Le azzurre vogliono continuare a dettare legge anche nel penultimo appuntamento di Coppa del Mondo 2023-2024, e le premesse dalle qualificazioni sembrano essere buone. Dopo la solita ... Continua a leggere>>

Stage al Coni con Marta Cammilletti per i giovani atleti di Mantova scherma - L’evento, pensato per supportare i dodici atleti che tra fioretto e spada calcheranno fra qualche giorno ... ed alimentazione per lo sport agli atleti ed alle famiglie di Mantova scherma.

