Moviola Inter Bologna | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 9 novembre 2022)arbitraledelvalido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23:Bologna L'episodio chiave delladel match trae Bologna, valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Colombo. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Se Zaniolo giocasse nell', nella Juventus o nel Milan lo avrebbero espulso" . 83' - Ammonito Pinamonti (Sassuolo) che segna l'1 - 1 e si toglie la maglia. 73' - Cartellino giallo a Cristante (...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...A San Siro, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Bologna si affrontano nel match vali ...