Dopo lo scontro in tv | Vannacci è pericoloso Respingere i migranti porta solo altro rancore

(Di sabato 4 maggio 2024) "Ma che risorse? I miei genitori non sono venuti in Italia per mettere al mondo una risorsa, come se si trattasse di un prodotto...". Gnima Seck è preparatissima e battagliera. Nata e cresciuta a Monza, 30 anni, è assurta alle cronache per il battibecco dell’altra sera in tv su Rete 4 ‘Diritto e Rovescio’ col generale Roberto. Gnima Seck ha tanto da dire. Lavora come mediatrice culturale all’associazione Mosaico, fondata a Monza da sua madre ("il mio idolo"). "Oltre all’italiano, parlo inglese, francese e wolof, la lingua del Senegal e mi sono sempre interessata della cultura degli afrodiscendenti. Facciamo il giro dei centri, tentiamo di intercettare chi è venuto in Italia. Di fatto, avevo cominciato nei centri di aggregazione giovanile per intercettare i ragazzi alle prese con la microcriminalità. Il migrante soffre di un ...